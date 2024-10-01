Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник серии Eir в современном стиле. Модель выполнена в кремовом цвете и оснащена дополнительным узорчатым плафоном, мощность лампы в 7 Вт позволит осветить 5 м². Светильники легко сочетать между собой, что позволяет создавать уникальные каскады и комбинации для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту каждого подвеса можно отрегулировать при монтаже.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина159 мм
- Глубина159 мм
- Высота1723 мм
- Материалметалл, стекло
- Мощность9 Вт
- ЦокольLED
- Цветбежевый, прозрачный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.01 м3
- Вес упаковки1.50 кг