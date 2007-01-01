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Журнальный стол Тренто - фото 1Журнальный стол Тренто - фото 2

Журнальный стол Тренто

Артикул: CH-073-430
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота550 мм
  • Материал каркасаалюминий

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