Характеристики товара
Описание
Кофейный столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота380 мм
- Вес4.4 кг
- Объем0.06 л
- Материал столешницыМДФ 16мм
- Количество мест1
- Размер упаковки43/43/7 см
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет