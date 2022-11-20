Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина35 мм
- Высота1000 мм
- МатериалМДФ, стекло
- Цветсеребряный
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Стол Грация 3
Парта регулируемая с углом наклона столешницы К1
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка джунгли
Столик Marsh черное cтекло
Зеркало Парма 1
Круглое зеркало в бронзовой раме
Прямоугольное зеркало в серебристой раме
Зеркало настенное серебристое
Зеркало Woodi среднее в шпоне
Напольное зерало Пабло GoldВ наличии 10 шт.
Зеркало ПасаденаВ наличии 1 шт.
Зеркало Гойя Florentine SilverВ наличии 1 шт.
Зеркало в стеклянной раме МаркусВ наличии 2 шт.
Зеркало в раме ДитаВ наличии 10 шт.