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Зеркало Лурдес

Артикул: CH-048-738
34 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина35 мм
  • Высота1000 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветсеребряный

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