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Прямоугольное зеркало в серебряной раме - фото 1

Прямоугольное зеркало в серебряной раме

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина790 мм
  • Глубина50 мм
  • Вес13,2 кг

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