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Зеркало в раме Матильда - фото 1Зеркало в раме Матильда - фото 2

Зеркало в раме Матильда

Артикул: CH-048-778
31 оценка
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр800 мм
  • Диаметр зеркала520 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветпрозрачный

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