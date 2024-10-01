Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр800 мм
- Диаметр зеркала520 мм
- МатериалМДФ, стекло
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Гримерное зеркало с освещением
Зеркало в раме Лоренцо Gold
Зеркало в раме Ар Деко
Зеркало Джонатан Florentine silver
Напольное зеркало "Вустер" gold
Напольное зеркало "Вустер" silver
Зеркало в раме Амбер
Зеркало в раме Кэссиди
Зеркало Портердейл White
Зеркало в раме "Аманда" gold
Часы напольные 01075
Часы настольные металлические «Лофт5»
Часы настенные 01063
Часы настольные 01068
Часы лофт настольные «Двутавр»
Часы настенные 01055
Часы напольные 01076
Часы напольные 01073
Часы напольные 01072
Часы напольные 01071
Зеркало-солнце Бланш, золото
Напольное зерало Пабло Gold
Напольное зеркало Дилан Antique Gold
Напольное зеркало Кингстон Florentine Silver
Зеркало Пасадена
Зеркало в раме Пасадена Silver
Зеркало в раме Арно
Зеркало Честер Silver
Зеркало Кантон
Зеркало в раме "Аманда" silver