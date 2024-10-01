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Зеркало в раме Франческо Silver

Артикул: CH-048-650
45 оценок
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Характеристики товара

Описание

Зеркало в багете .

Настенное зеркало в багете Франческо великолепно украсит Вашу квартиру или коттедж. А вогнутый багетный профиль – это классический профиль рамы для зеркала, подчеркивающий перспективу изображения.

Лучшими и самыми красивыми зеркалами на нашем сайте считаются все же «венецианские зеркала». Они имеют роскошное обрамление, изящны, неповторимы, как и несколько веков назад. Венецианские зеркала служат и сегодня изысканной частью интерьера богатой гостиной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700/900 мм
  • Глубина87,5 мм
  • Высота1000/1200 мм
  • МатериалМДФ, дерево, стекло
  • Цветсеребряный

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