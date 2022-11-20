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Зеркало в раме Ланкастер Antique Gold - фото 1Зеркало в раме Ланкастер Antique Gold - фото 2

Зеркало в раме Ланкастер Antique Gold

Артикул: CH-048-715
30 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600/945 мм
  • Глубина60 мм
  • Высота900/1430 мм
  • МатериалМДФ, дерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветзолотой

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