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Зеркало в раме Брук Серебро - фото 1Зеркало в раме Брук Серебро - фото 2

Зеркало в раме Брук Серебро

Артикул: CH-048-780
39 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина30 мм
  • Высота1000 мм
  • Диаметр зеркала320 мм
  • Материалметалл
  • Цветсеребряный

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