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Скамейка металлическая Адмирал - фото 1

Скамейка металлическая Адмирал

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Скамейка обладает улучшенными эксплуатационными свойствами, долговечностью и внешней привлекательностью.
Новое поколение скамеек «Адмирал» обладает улучшенными эксплуатационными свойствами, долговечностью и повышенной прочностью.
Прочная и удобная скамейка, болтовое крепление бруса к ножкам обеспечивает надёжность и долговечность.
Удобная и лёгкая скамейка универсального применения. Для сидения, отдыха и прочего времяпровождения.
Материал: хвойный брус сорт А сечением 60*40 мм , стальная круглая труба диаметром 40 мм, антисептик, полуматовый лак-стандартное исполнение.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина630 мм
  • Длина1500/2000 мм
  • Вес45 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево

Варианты каркаса

Скамейка металлическая Адмирал - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Скамейка металлическая Адмирал - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Скамейка металлическая Адмирал - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Скамейка металлическая Адмирал - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Скамейка металлическая Адмирал - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Скамейка металлическая Адмирал - каркас в цвете БелыйБелый
Скамейка металлическая Адмирал - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Скамейка металлическая Адмирал - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Скамейка металлическая Адмирал - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Скамейка металлическая Адмирал - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Скамейка металлическая Адмирал - каркас в цвете ТитанТитан
Скамейка металлическая Адмирал - каркас в цвете БронзаБронза
Скамейка металлическая Адмирал - каркас в цвете ШампаньШампань
Скамейка металлическая Адмирал - каркас в цвете СереброСеребро
Скамейка металлическая Адмирал - каркас в цвете ЗолотоЗолото

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