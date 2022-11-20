Характеристики товара
Описание
Удобная садовая скамья эконом-класса для 2-3 человек. Универсальный дизайн скамьи позволит разместить её не только в саду, но и поставить в помещении как функциональный предмет декора. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.
Вес: 10,92 кг
Высота: 73 см
Ширина: 125 см
Длина: 44 см
Упаковка (Д*Ш*В): 145x45x9 см
Упаковка (объем): 0,059 м3
Упаковка (вес): 11,16 кг
Площадь покраски: 2,86 м2
Высота сиденья: 42 см
Ширина сиденья: 120 см
Длина сиденья: 39 см
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина440 мм
- Длина1250 мм
- Вес10,9 кг
- Материал каркасадерево