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Скамья Банана

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Скамья Ньюпорт

Характеристики товара

Описание

Удобная садовая скамья эконом-класса для 2-3 человек. Универсальный дизайн скамьи позволит разместить её не только в саду, но и поставить в помещении как функциональный предмет декора. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.

Вес: 10,92 кг
Высота: 73 см
Ширина: 125 см
Длина: 44 см
Упаковка (Д*Ш*В): 145x45x9 см
Упаковка (объем): 0,059 м3
Упаковка (вес): 11,16 кг
Площадь покраски: 2,86 м2
Высота сиденья: 42 см
Ширина сиденья: 120 см
Длина сиденья: 39 см

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина440 мм
  • Длина1250 мм
  • Вес10,9 кг
  • Материал каркасадерево

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