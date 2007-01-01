Товар в корзине. Перейти
Стол Эспрессо коричневый - фото 1Стол Эспрессо коричневый - фото 2

Стол Эспрессо коричневый

Артикул: CH-010-733
32 оценки
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Айриш соломенный
Фотография товара Стол Айриш соломенный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол складной Тейкли 180 зеленый
Фотография товара Стол складной Тейкли 180 зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Круглый плетеный садовый стол «Эспрессо» из искусственного ротанга. Подойдет для создания обеденной зоны в саду, на открытом балконе, летней площадке ресторана.Каркас стола изготовлено из алюминия, благодаря чему его легко перемещать. Металл оплетен синтетическим ротангом круглого ручного плетения насыщенного шоколадного оттенка. Столешница – стекло, устойчивое к механическим повреждениям и высоким температурам.


Габариты упаковки: 1200х1200х60 и 1000х1000х700
Вес: 24кг


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1180 мм
  • Ширина1180 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1180 мм
  • Вес20 кг
  • Материал столешницыротанг
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветкоричневый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела столы для кафе

Товар в корзине

Стол Эспрессо коричневый
Стол Эспрессо коричневый
от 54 390
В корзине

С этим товаром покупают