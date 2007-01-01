Характеристики товара
Описание
Круглый плетеный садовый стол «Эспрессо» из искусственного ротанга. Подойдет для создания обеденной зоны в саду, на открытом балконе, летней площадке ресторана.Каркас стола изготовлено из алюминия, благодаря чему его легко перемещать. Металл оплетен синтетическим ротангом круглого ручного плетения насыщенного шоколадного оттенка. Столешница – стекло, устойчивое к механическим повреждениям и высоким температурам.
Габариты упаковки: 1200х1200х60 и 1000х1000х700
Вес: 24кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1180 мм
- Ширина1180 мм
- Высота750 мм
- Диаметр1180 мм
- Вес20 кг
- Материал столешницыротанг
- Материал подстольяалюминий
- Цветкоричневый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет