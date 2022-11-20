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Скамейка змейка Snake с подсветкой - фото 1Скамейка змейка Snake с подсветкой - фото 2

Скамейка змейка Snake с подсветкой

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Характеристики товара

Описание

Питание: 220V, Аккумулятор

Количество ламп: 2

Герметизация: IP 65

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина1220 мм
  • Глубина490 мм
  • Вес14.5 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый

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