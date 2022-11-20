Характеристики товара
Описание
Питание: 220V, Аккумулятор
Количество ламп: 2
Герметизация: IP 65
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина1220 мм
- Глубина490 мм
- Вес14.5 кг
- Материалполиэтилен
- Цветбелый
Питание: 220V, Аккумулятор
Количество ламп: 2
Герметизация: IP 65
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