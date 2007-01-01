Характеристики товара
Описание
Световая полусфера Coma 300 мм – это декоративная светодиодная фигура, оснащенная экономичной лампочкой. Лампа помещена внутрь герметичного корпуса из полиэтилена низкого давления, соответствующего стандарту влаго- и пылезащиты IP65. Светильник ударопрочный, не ломается, обладает длительным ресурсом работы и невосприимчив к осадкам, солнцу, щелочам, воде и т.д.
Фигура может иметь белое и разноцветное RGB-свечение. Переключение режимов работы выполняется при помощи пульта дистанционного управления, который идет в комплекте. Работает от сети 220V. Есть 12-вольтовый аккумулятор с автономностью 8-10 часов. При подзарядке аккумулятора лампу можно не выключать.
Области применения полусфер Coma:
- Дизайн помещений и земельных участков;
- Освещение ландшафта;
- Украшение фасадов ресторанов, ночных клубов и т.д.;
- Освещение бассейнов и водоемов;
- Украшение фотозон;
- Оформление праздничных площадок, событий и зон на открытом воздухе.
Устанавливать светильник на пол можно в исходном виде. Для дополнительной фиксации на грунте могут потребоваться ландшафтные крепления. Также можно закрепить фигуру на потолке или стене при помощи подвесов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Диаметр300 мм
- Вес1.6 кг
- Материалполиэтилен
Параметры упаковки
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки160 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет