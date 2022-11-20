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Скамья Аллея, 200 см - фото 1

Скамья Аллея, 200 см

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Характеристики товара

Описание

Упаковка (вес/объем) — 14 кг/0,23 м. куб.

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина520 мм
  • Длина2000 мм
  • Цветсерый

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