Характеристики товара
Описание
Складной пластиковый стол входит в перечень мебели, особенно востребованной для кейтеринга. Данная модель длиной 180 сантиметров позволит с комфортом рассадить участников и гостей различных выездных мероприятий, а при организации банкетов, свадеб и корпоративных праздников поможет создать комфортную обстановку для фуршета. Модель отличается сдержанным и универсальным видом, благодаря чему впишется в концепцию любого события.
Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а столешница выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Устойчив к щелочам, кислотам и другим неорганическим агрессивным жидкостям, растительным и минеральным маслам.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 183,5*74,5*5,7см.
Масса брутто: 14,0 кг.
Объем: 0,0779
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина740 мм
- Длина1820 мм
- Глубина740 мм
- Вес13 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка250 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1835 мм
- Высота упаковки745 мм
- Глубина упаковки57 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки14 кг