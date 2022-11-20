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Стол Кейт 180 складной пластиковый

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Характеристики товара

Описание

Складной пластиковый стол входит в перечень мебели, особенно востребованной для кейтеринга. Данная модель длиной 180 сантиметров позволит с комфортом рассадить участников и гостей различных выездных мероприятий, а при организации банкетов, свадеб и корпоративных праздников поможет создать комфортную обстановку для фуршета. Модель отличается сдержанным и универсальным видом, благодаря чему впишется в концепцию любого события.
Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а столешница выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Устойчив к щелочам, кислотам и другим неорганическим агрессивным жидкостям, растительным и минеральным маслам.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 183,5*74,5*5,7см.
Масса брутто: 14,0 кг.
Объем: 0,0779

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина740 мм
  • Длина1820 мм
  • Глубина740 мм
  • Вес13 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1835 мм
  • Высота упаковки745 мм
  • Глубина упаковки57 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки14 кг

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