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Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Кейт 180 складной пластиковый
26 оценок
6 99031
9 990 ₽
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Стол Кейт 180 складной пластиковый - фото 1Стол Кейт 180 складной пластиковый - фото 2Стол Кейт 180 складной пластиковый - фото 3Стол Кейт 180 складной пластиковый - фото 4Стол Кейт 180 складной пластиковый - фото 5
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Стол Кейт 180 складной пластиковый

Артикул: CH-017-884
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1820 мм
  • Ширина740 мм
  • Глубина1820 мм
  • Высота740 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол складной пластиковый Кейт 180, полиэтилен высокой плотности HDPE

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1820 мм
  • Ширина740 мм
  • Глубина1820 мм
  • Высота740 мм
  • Расстояние между ножек1500/600 мм
  • Вес14.5 кг
  • Максимальная нагрузка450 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1845 мм
  • Высота упаковки55 мм
  • Глубина упаковки750 мм
  • Вес упаковки16.8 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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