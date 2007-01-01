Характеристики товара
Описание
Стол складной пластиковый Кейт 180, полиэтилен высокой плотности HDPE
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1820 мм
- Ширина740 мм
- Глубина1820 мм
- Высота740 мм
- Расстояние между ножек1500/600 мм
- Вес14.5 кг
- Максимальная нагрузка450 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1845 мм
- Высота упаковки55 мм
- Глубина упаковки750 мм
- Вес упаковки16.8 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет