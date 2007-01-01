Характеристики товара
Описание
Скамейка садово-парковая из термодерева «Форест» 1600 цвет графит. Дизайн минималистичный и простой, но при этом она выглядит стильно. Идеально подойдут для городского парка, придомовых территорий или вашего садового участка.
Вес, кг: 28
Транспортный объем, м3: 0,09
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Глубина530 мм
- Высота450 мм
- Вес35 кг
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет