Характеристики товара
Описание
Классическая лавка эконом-класса. Отличие лавки от скамьи в отсутствии спинки. Самый традиционный предмет мебели с древних времен, когда индивидуальные места для сиденья были роскошью. Идеальный вариант для нижнего холодного яруса бани/сауны. Такой предмет эконом-класса будет уместен на любом дачном участке. На нашей лавке вы сможете если не комфортно отдохнуть, то перевести дух после тяжелой работы это точно. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.
Вес: 6,48 кг
Высота: 41 см
Ширина: 100 см
Длина: 40 см
Упаковка (Д*Ш*В): 110х40х20 см
Упаковка (объем): 0,035 м3
Упаковка (вес): 6,66 кг
Площадь покраски: 1,63 м2
Высота сиденья: 41 см
Ширина сиденья: 100 см
Длина сиденья: 40 см
Основные характеристики
- Высота410 мм
- Ширина400 мм
- Длина1000 мм
- Вес6,5 кг
- Материал каркасадерево