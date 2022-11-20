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Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый

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Характеристики товара

Описание

Экземпляр в коллекции эргономичной и комфортной мебели – складной пластиковый стол-книжка 240 см. В сложенном виде модель занимает минимум места, а при необходимости ее можно перевезти в багажнике легкового автомобиля. В собранном состоянии стол обладает внушительными размерами: при длине столешницы в 240 сантиметров за ним с легкостью разместятся как минимум 6 человек. Мебель с такими параметрами рекомендована для крупных выездных мероприятий – в том числе и для тех, где предусмотрен фуршет.
Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а столешница выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 123*74,5*9,7см.
Масса брутто: 21 кг.
Объем: 0,0889

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина740 мм
  • Длина2420 мм
  • Глубина740 мм
  • Вес20 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка300 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки745 мм
  • Глубина упаковки97 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки21 кг

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