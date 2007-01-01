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Настоящее фото товара Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый
26 оценок
12 49022
15 990 ₽
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Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый - фото 1Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый - фото 2Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый - фото 3Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый - фото 4Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый - фото 5Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый - фото 6
Распродажа

Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый

Артикул: CH-017-885
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина2420 мм
  • Ширина740 мм
  • Глубина2420 мм
  • Высота740 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол складной чемодан пластиковый Кейт 240, стальной каркас, полиэтилен высокой плотности HDPE

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2420 мм
  • Ширина740 мм
  • Глубина2420 мм
  • Высота740 мм
  • Вес20 кг
  • Максимальная нагрузка300 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки745 мм
  • Глубина упаковки97 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Габариты упаковки для логистики770
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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