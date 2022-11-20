Характеристики товара
Описание
Экземпляр в коллекции эргономичной и комфортной мебели – складной пластиковый стол-книжка 240 см. В сложенном виде модель занимает минимум места, а при необходимости ее можно перевезти в багажнике легкового автомобиля. В собранном состоянии стол обладает внушительными размерами: при длине столешницы в 240 сантиметров за ним с легкостью разместятся как минимум 6 человек. Мебель с такими параметрами рекомендована для крупных выездных мероприятий – в том числе и для тех, где предусмотрен фуршет.
Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а столешница выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 123*74,5*9,7см.
Масса брутто: 21 кг.
Объем: 0,0889
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина740 мм
- Длина2420 мм
- Глубина740 мм
- Вес20 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка300 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1230 мм
- Высота упаковки745 мм
- Глубина упаковки97 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки21 кг