Характеристики товара
Описание
Стол складной чемодан пластиковый Кейт 240, стальной каркас, полиэтилен высокой плотности HDPE
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2420 мм
- Ширина740 мм
- Глубина2420 мм
- Высота740 мм
- Вес20 кг
- Максимальная нагрузка300 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1230 мм
- Высота упаковки745 мм
- Глубина упаковки97 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Габариты упаковки для логистики770
- Изделия стопируютсяНет