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Скамья Модерн со спинкой, 150 см - фото 1

Скамья Модерн со спинкой, 150 см

13 оценок
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Скамья СК-11

Характеристики товара

Описание

Упаковка (вес/объем) — 21,7 кг/0,23 м. куб.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина650 мм
  • Длина1500 мм
  • Цветчерный

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