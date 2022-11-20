Характеристики товара
Описание
Удобная классическая садовая софа, или привычнее скамья на 2 человека. Эта софа эконом-класса - абсолютный хит наших продаж благодаря соотношению цена-качество. Небольшой наклон сиденья позволяет вам удобно расположиться, когда вы откидываетесь на спинку. Наклон не дает вам соскользнуть с сиденья даже без опоры ногами. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.
Вес: 9,06 кг
Высота: 77 см
Ширина: 112 см
Длина: 67 см
Упаковка (Д*Ш*В): 105х56х7,5 см
Упаковка (объем): 0.044 м3
Упаковка (вес): 9,27 кг
Площадь покраски: 2,67 м2
Высота сиденья: 35 см
Ширина сиденья: 104 см
Длина сиденья: 43 см
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина670 мм
- Длина1120 мм
- Вес9 кг
- Материал каркасадерево