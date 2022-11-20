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Скамейка Кейт 180 складная коричневая

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Характеристики товара

Описание

Складная скамейка «Кейт» – оптимальное решение в случае, когда требуется разместить большое количество людей на различного рода выездных мероприятиях, включая загородные пикники и корпоративные праздники. Длина скамьи в 180 сантиметров обеспечит комфортную посадку как минимум для 4-5 человек, а благодаря нейтральному дизайну она будет органично смотреться в любой обстановке.

В числе преимуществ модели – компактная и удобная конструкция. В сложенном виде скамейка занимает минимум места, благодаря чему можно без проблем перевезти несколько штук даже на легковом транспорте. Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а сиденье выполнено из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.

Устойчива к щелочам, кислотам и другим неорганическим агрессивным жидкостям, растительным и минеральным маслам.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 93*28,5*17,5см.
Масса брутто: 20 кг.
Объем: 0,0464

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Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Ширина1830 мм
  • Глубина280 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки930 мм
  • Высота упаковки285 мм
  • Глубина упаковки175 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки20 кг

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