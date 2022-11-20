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Гарнитур Стенхамн - фото 1

Гарнитур Стенхамн

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Характеристики товара

Описание

Функциональное и эстетическое решение этого гарнитура является идеальным вариантом для полноценного отдыха на двоих. Окрашен в цвет палисандр.

Материал - сосна (массив/срощенный массив), клееные и резьбовые соединения собранных узлов, поставка в разобранном виде. Упаковано в картонные короба, прилагается подробная инструкция-схема по сборке, оцинкованная фурнитура. Пиковая нагрузка 200 кг.

Вес: 18,91 кг
Высота: 84 см
Ширина: 170 см
Длина: 57 см
Упаковка (Д*Ш*В): 67х60х37 см
Упаковка (объем): 0.149 м3
Упаковка (вес): 20,42 кг
Площадь покраски: 5,80 м2
Высота сиденья: 40 см
Ширина сиденья: 50 см
Длина сиденья: 43 см.

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина570 мм
  • Длина1700 мм
  • Вес18,9 кг

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