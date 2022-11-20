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Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см - фото 1Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см - фото 2Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см - фото 3Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см - фото 4Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см - фото 5Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см - фото 6Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см - фото 7Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см - фото 8Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см - фото 9Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см - фото 10Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см - фото 11

Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см

Артикул: CH-050-939
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Максимально тонкий стол-книжка среди аналогов: 10,5 см.
  • Диаметр столешницы 100см.
  • Габариты стола (ДхШхВ) см. в разложенном виде 100х100х73, в сложенном виде 100х10,5х73.
  • Масса стола 17,2 кг.
  • Ножки стола выполнены из стальных плоско-овальных труб Ø20 мм с толщиной стенки 1,5 мм.
  • В шарнирах откидной опоры установлены полиамидные подшипники, не требующие смазки.
  • Окраска основания выполнено порошковым полиэфирным полимером. Доступно в любом из 3х цветов: серебристый, белый или черный.
  • Благодаря высококачественным карточным петлям из нержавеющей стали, установленным на столешницах, в конструкции отсутствует люфт, гарантирован мягкий ход и многократное сложение-разложение стола.
  • Жесткие фиксаторы, установленные снизу на столешнице, удерживают ее от случайного раскрытия, что позволяет хранить стол в любом положении.
  • Столешница изготовлена из ЛДСП экологичного класса Е1 толщиной 16 мм с кромкой из пластика 2 мм. Доступно в 3х цветах на выбор: белый, дуб сонома, ясень шимо темный.
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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота730 мм
  • Вес17.2 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1110 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки20 кг

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