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Настоящее фото товара Скамья Сеттл белый, произведённого компанией ChiedoCover
Скамья Сеттл белый
46 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
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Скамья Сеттл белый

Артикул: CH-000-549
46 оценок
Основные характеристики
  • Длина1840 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота440 мм
  • Вес8.6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас скамейки выполнен из стальной трубы повышенной прочности, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Сиденье изготовлено из 100% первичного полиэтилена высокой плотности — одного из самых безопасных видов пластика.

Этот материал отличается высокой устойчивостью к нагрузкам: он не трескается при ударе, сохраняет эластичность в широком диапазоне температур от –70 до +100 °С, а также устойчив к воздействию щелочей, кислот, неорганических агрессивных жидкостей, растительных и минеральных масел.

Благодаря своим характеристикам, скамейка идеально подходит для использования на даче, в парках, зонах отдыха, а также на пикниках и в местах общественного пользования. Надежность и комфорт делают её отличным выбором для любых условий эксплуатации.

Основные сферы применения:

1. Кейтеринг — организация выездных банкетов, фуршетов и праздников.
2. Кемпинг — отличный вариант для отдыха на природе.
3. Дом и дача — встречи с гостями и семейные торжества.
4. Для выездных работ — для строительных компаний.

Элегантность, практичность и комфорт — залог вашего успеха!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1840 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота440 мм
  • Вес8.6 кг
  • Максимальная нагрузка260 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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