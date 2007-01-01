Характеристики товара
Описание
Каркас скамейки выполнен из стальной трубы повышенной прочности, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Сиденье изготовлено из 100% первичного полиэтилена высокой плотности — одного из самых безопасных видов пластика.
Этот материал отличается высокой устойчивостью к нагрузкам: он не трескается при ударе, сохраняет эластичность в широком диапазоне температур от –70 до +100 °С, а также устойчив к воздействию щелочей, кислот, неорганических агрессивных жидкостей, растительных и минеральных масел.
Благодаря своим характеристикам, скамейка идеально подходит для использования на даче, в парках, зонах отдыха, а также на пикниках и в местах общественного пользования. Надежность и комфорт делают её отличным выбором для любых условий эксплуатации.
Основные сферы применения:
1. Кейтеринг — организация выездных банкетов, фуршетов и праздников.
2. Кемпинг — отличный вариант для отдыха на природе.
3. Дом и дача — встречи с гостями и семейные торжества.
4. Для выездных работ — для строительных компаний.
Элегантность, практичность и комфорт — залог вашего успеха!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1840 мм
- Ширина310 мм
- Высота440 мм
- Вес8.6 кг
- Максимальная нагрузка260 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет