Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Ballet 180*90*75 столешница темное дерево ножки металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина1800 мм
- Высота750 мм
- Вес58.8 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал столешницыМДФ
- Цветкоричневый, черный
- КаркасМДФ
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1040 мм
- Высота упаковки880 мм
- Глубина упаковки1190 мм
- Вес упаковки64.3 кг
- Объём упаковки1.09 м3
- Габариты упаковки для логистики1910
- Изделия стопируютсяНет