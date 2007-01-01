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Настоящее фото товара Стол обеденный Ballet 180*90*75 темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Ballet 180*90*75 темное дерево
26 оценок
45 19036
69 990 ₽
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Стол обеденный Ballet 180*90*75 темное дерево - фото 1Стол обеденный Ballet 180*90*75 темное дерево - фото 2Стол обеденный Ballet 180*90*75 темное дерево - фото 3
Распродажа

Стол обеденный Ballet 180*90*75 темное дерево

Артикул: CH-052-594
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина1800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес58.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Ballet 180*90*75 столешница темное дерево ножки металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина1800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес58.8 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветкоричневый, черный
  • КаркасМДФ

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1040 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки1190 мм
  • Вес упаковки64.3 кг
  • Объём упаковки1.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики1910
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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