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Стол деревянный Матис орех темный

Артикул: CH-035-608
42 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес47 кг
  • Объем0.171 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест4
  • Страна изготовленияРоссия

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