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Стол деревянный Лота Лофт дуб вотан матовый белый - фото 1Стол деревянный Лота Лофт дуб вотан матовый белый - фото 2Стол деревянный Лота Лофт дуб вотан матовый белый - фото 3Стол деревянный Лота Лофт дуб вотан матовый белый - фото 4Стол деревянный Лота Лофт дуб вотан матовый белый - фото 5Стол деревянный Лота Лофт дуб вотан матовый белый - фото 6Стол деревянный Лота Лофт дуб вотан матовый белый - фото 7

Стол деревянный Лота Лофт дуб вотан матовый белый

Артикул: CH-035-617
42 оценки
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Стол деревянный Клер Лофт черный матовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина740 мм
  • Высота750 мм
  • Вес24.3 кг
  • Объем0.12 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест6
  • Страна изготовленияРоссия

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