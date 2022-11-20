Характеристики товара
Описание
Столешница изготовлена из погодостойкого пластика;
металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
может быть разобран;
подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.
Количество в упаковке: 1 шт.
Вес брутто: 15,5 кг
Объем упаковки: 0.095 м3
Размер упаковки: 820х830х140 мм
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина800 мм
- Высота740 мм
- Вес14 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасасталь
- Цветчерный
- Страна изготовленияТурция