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Настоящее фото товара Стол пластиковый Sky Table 80, произведённого компанией ChiedoCover
Стол пластиковый Sky Table 80
6 оценок
от 21 190
Стол пластиковый Sky Table 80 - фото 1Стол пластиковый Sky Table 80 - фото 2Стол пластиковый Sky Table 80 - фото 3Стол пластиковый Sky Table 80 - фото 4Стол пластиковый Sky Table 80 - фото 5Стол пластиковый Sky Table 80 - фото 6Стол пластиковый Sky Table 80 - фото 7Стол пластиковый Sky Table 80 - фото 8

Стол пластиковый Sky Table 80

Артикул: CH-052-682
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота740 мм
  • Вес14 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Квадратный пластиковый стол со столешницей из погодостойкого пластика и каркасом из стали (внутренний стержень).
Такие столы станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Столы можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:

  • столешница изготовлена из погодостойкого пластика;
  • металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
  • устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
  • может быть разобран;
  • подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.
*На подстольях темных цветов возможны тени и другие незначительные дефекты, это обусловлено технологией производства и не является браком.

Количество в упаковке: 1 шт.
Вес брутто: 15,5 кг
Объем упаковки: 0.095 м3
Размер упаковки: 820х830х140 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота740 мм
  • Вес14 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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