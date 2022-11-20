Товар в корзине. Перейти
Стол пластиковый Sky Table 80 - фото 1Стол пластиковый Sky Table 80 - фото 2Стол пластиковый Sky Table 80 - фото 3Стол пластиковый Sky Table 80 - фото 4

Стол пластиковый Sky Table 80

Артикул: CH-052-682
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол складной Раунд 150
Стол складной Раунд 150
Следующий Стол Сарагоса темный квадрат
Стол складной Раунд 150

Характеристики товара

Описание

Столешница изготовлена из погодостойкого пластика;
металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
может быть разобран;
подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.


Количество в упаковке: 1 шт.
Вес брутто: 15,5 кг

Объем упаковки: 0.095 м3

Размер упаковки: 820х830х140 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота740 мм
  • Вес14 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стол обеденный Аура, черный мраморНастоящее фото товара Стол обеденный Аура, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
43 590
Оптовая цена

Стол обеденный Аура, черный мрамор

31
Настоящее фото товара Стол Alma, черный, МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
29 090
Оптовая цена

Стол Alma, черный, МДФ

178
В наличии 14 шт.
Стол раздвижной Best, дуб монтерей, лдспНастоящее фото товара Стол раздвижной Best, дуб монтерей, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена

Стол раздвижной Best, дуб монтерей, лдсп

46
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Эльбрус, дуб мореный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
22 09010
24 490 ₽Оптовая цена

Стол Эльбрус, дуб мореный + черный, массив

179
В наличии 1 шт.
Стол Marcel, кофе/ черныйНастоящее фото товара Стол Marcel, кофе/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
26 190
Оптовая цена

Стол Marcel, кофе/ черный

36
В наличии 1 шт.
Стол Анселм мрамор серый / белыйНастоящее фото товара Стол Анселм мрамор серый / белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена

Стол Анселм мрамор серый / белый

42
Распродажа
Журнальный стол Бернард крем с золотой патинойНастоящее фото товара Журнальный стол Бернард крем с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99012
23 750 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Бернард крем с золотой патиной

34
В наличии 3 шт.
Стол стеклянный Sondal 160 см черныйНастоящее фото товара Стол стеклянный Sondal 160 см черный, произведённого компанией ChiedoCover
от58 990
Оптовая цена

Стол стеклянный Sondal 160 см черный

39
В наличии 10 шт.
Распродажа
Стол обеденный Даймакс 180*90 прозрачныйНастоящее фото товара Стол обеденный Даймакс 180*90 прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
27 99016
32 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Даймакс 180*90 прозрачный

48
В наличии 17 шт.
Стол обеденный круглый Олсон Мини 90, венге, слоновая костьНастоящее фото товара Стол обеденный круглый Олсон Мини 90, венге, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена

Стол обеденный круглый Олсон Мини 90, венге, слоновая кость

8

С этим товаром покупают

Стул Pulsante, бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Pulsante, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Pulsante, бирюзовый

35
В наличии 52 шт.
Обеденный стул Консул, бежевыйНастоящее фото товара Обеденный стул Консул, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Обеденный стул Консул, бежевый

54
В наличии 31 шт.
Распродажа
Стул Бон, рогожка оливковыйНастоящее фото товара Стул Бон, рогожка оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 56524
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Бон, рогожка оливковый

59
В наличии 22 шт.
Стул Валентино, серыйНастоящее фото товара Стул Валентино, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Валентино, серый

79
В наличии 24 шт.
Распродажа
Стул Матео с кантом велюр черныйНастоящее фото товара Стул Матео с кантом велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 22551
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Матео с кантом велюр черный

46
В наличии 44 шт.
Распродажа
Стул Мэйсон велюр темно-серыйНастоящее фото товара Стул Мэйсон велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99032
11 690 ₽Оптовая цена

Стул Мэйсон велюр темно-серый

41
В наличии 2 шт.
Стул КЛОД, коричневый, искусственная замша Настоящее фото товара Стул КЛОД, коричневый, искусственная замша , произведённого компанией ChiedoCover
от6 700
Оптовая цена

Стул КЛОД, коричневый, искусственная замша

91
В наличии 13 шт.
Распродажа
Полукресло Venus с мягким сиденьемНастоящее фото товара Полукресло Venus с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49017
8 990 ₽Оптовая цена

Полукресло Venus с мягким сиденьем

64
В наличии 67 шт.
Распродажа
Стул Wisbone, черныйНастоящее фото товара Стул Wisbone, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99011
17 790 ₽Оптовая цена

Стул Wisbone, черный

11
В наличии 53 шт.
New
Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, бежевый

8
В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Стол с прямоугольной столешницей из МДФНастоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ

47
Стол Петир дуб монтана / белыйНастоящее фото товара Стол Петир дуб монтана / белый, произведённого компанией ChiedoCover
38 390
Оптовая цена

Стол Петир дуб монтана / белый

40
Распродажа
Стол деревянный Provance white / oakНастоящее фото товара Стол деревянный Provance white / oak, произведённого компанией ChiedoCover
от17 19010
19 090 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Provance white / oak

47
В наличии 11 шт.
Стол деревянный Romeo без патины / молочныйНастоящее фото товара Стол деревянный Romeo без патины / молочный, произведённого компанией ChiedoCover
37 790
Оптовая цена

Стол деревянный Romeo без патины / молочный

37
Стол деревянный Лота Лофт матовый белый, дуб делано светлыйНастоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт матовый белый, дуб делано светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт матовый белый, дуб делано светлый

50
В наличии 30 шт.
Стол прямоугольный KENNER Берлин-120Настоящее фото товара Стол прямоугольный KENNER Берлин-120, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена

Стол прямоугольный KENNER Берлин-120

36
Стол ЛОФТ 160 Дуб Канзас/ ЧерныйНастоящее фото товара Стол ЛОФТ 160 Дуб Канзас/ Черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 500
Оптовая цена

Стол ЛОФТ 160 Дуб Канзас/ Черный

38
Стол Leruks, массив дубаНастоящее фото товара Стол Leruks, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от95 000
Оптовая цена

Стол Leruks, массив дуба

13
Кухонный стол Каухава, черныйНастоящее фото товара Кухонный стол Каухава, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена

Кухонный стол Каухава, черный

12
Стол пластиковый обеденный Clip 70, табакНастоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Clip 70, табак, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Clip 70, табак

9
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Стол пластиковый Sky Table 80
Стол пластиковый Sky Table 80
от 20 590
В корзине

С этим товаром покупают

Стул Pulsante, бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Pulsante, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Pulsante, бирюзовый

35
В наличии 52 шт.
Обеденный стул Консул, бежевыйНастоящее фото товара Обеденный стул Консул, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Обеденный стул Консул, бежевый

54
В наличии 31 шт.
Распродажа
Стул Бон, рогожка оливковыйНастоящее фото товара Стул Бон, рогожка оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 56524
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Бон, рогожка оливковый

59
В наличии 22 шт.
Стул Валентино, серыйНастоящее фото товара Стул Валентино, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Валентино, серый

79
В наличии 24 шт.