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Стол Rolf на металлокаркасе - фото 1

Стол Rolf на металлокаркасе

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Стул Роза, велюр сирень
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Стул Роза, велюр сирень

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1300 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыЛДСП, пластик
  • Страна изготовленияРоссия

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