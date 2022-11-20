Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина1300 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыЛДСП, пластик
- Страна изготовленияРоссия
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Стол Лидер 1, 1500x800
Cтол Tulip style, черный, D1100
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло