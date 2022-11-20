Стол Brick M 140, Оникс/ черный

15 оценок

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Стол Brick M 140, Оникс/ черный

4.8
21 000 ₽
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Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый
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Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 41 кг

Объем: 0.177

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.5 м3
  • Высота750 мм
  • Длина1400 мм
  • Ширина850 мм
  • Глубина1800 мм
  • Вес41 кг
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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14

Салфетки Сатен

Диван офисный МишельНастоящее фото товара Диван офисный Мишель, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Мишель

Комплект мебели КьявариНастоящее фото товара Комплект мебели Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от8 680
15

Комплект мебели Кьявари

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 770
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем белый, произведённого компанией ChiedoCover
от123 590
Оптовая цена
5

Стол обеденный Гарлем белый

Настоящее фото товара Стеллаж 45, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
12

Стеллаж 45

Стеллаж 51Настоящее фото товара Стеллаж 51, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
15

Стеллаж 51

Настоящее фото товара Стеллаж 55, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
10

Стеллаж 55

Настоящее фото товара Стеллаж 57, произведённого компанией ChiedoCover
от49 590
14

Стеллаж 57

Настоящее фото товара Стеллаж 72, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
8

Стеллаж 72

Настоящее фото товара Стол обеденный Китами, произведённого компанией ChiedoCover
от109 190
Оптовая цена
8

Стол обеденный Китами

Настоящее фото товара Стол обеденный Крозет, произведённого компанией ChiedoCover
от65 590
Оптовая цена
10

Стол обеденный Крозет

Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан мини, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена
7

Стол обеденный Кослан мини

Стол обеденный ЛанеттНастоящее фото товара Стол обеденный Ланетт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена
7

Стол обеденный Ланетт

Настоящее фото товара Столик Леборк, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
9

Столик Леборк

Стол-трансформер Лерида белыйНастоящее фото товара Стол-трансформер Лерида белый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 290
Оптовая цена
7

Стол-трансформер Лерида белый

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400
7

Скатерть Ла-Риойа рогожка

Настоящее фото товара Салфетки Ричард красный, гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от150
10

Салфетки Ричард красный, гладь

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк белый/ красный

Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39012
2 690 ₽
11

Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам

Кресло ШангрилаНастоящее фото товара Кресло Шангрила, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
10

Кресло Шангрила

Стол Гранд 4Настоящее фото товара Стол Гранд 4, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
9

Стол Гранд 4

Чехол 02 бархатНастоящее фото товара Чехол 02 бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от710
7

Чехол 02 бархат

Настоящее фото товара Стул Берн, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
5

Стул Берн

Настоящее фото товара Стол на двойной опоре Веретено, произведённого компанией ChiedoCover
от34 790
Оптовая цена
5

Стол на двойной опоре Веретено

Стол Освальд, 120х80Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Освальд, 120х80

В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стол Loft Kedr Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
10

Стол Loft Kedr Premium

Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 75 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Кофейный набор, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
6

Скатерть Кофейный набор, габардин

Настоящее фото товара Скатерть Bornesko габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
14

Скатерть Bornesko габардин

Настоящее фото товара Скатерть Rose габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Rose габардин

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
5

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
10

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

Настоящее фото товара Кресло Онтарио, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
8

Кресло Онтарио

Стол РегганНастоящее фото товара Стол Регган, произведённого компанией ChiedoCover
45 590
Оптовая цена
11

Стол Регган

Обеденная группа Лофт 1Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 1, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
9

Обеденная группа Лофт 1

Стол раскладной Eva коричневыйНастоящее фото товара Стол раскладной Eva коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
12

Стол раскладной Eva коричневый

Стол обеденный Ричмонд 100*100 охраНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99031
32 990 ₽Оптовая цена
15

Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра

В наличии 15 шт.
Стул барный Премьер молочныйНастоящее фото товара Стул барный Премьер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
5

Стул барный Премьер молочный

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Тиесто бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
13

Стул барный Тиесто бежевый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Тиесто белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
10

Стул барный Тиесто белый

В наличии 31 шт.
Скатерть ARTНастоящее фото товара Скатерть ART, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Скатерть ART

Скатерть Vigo жаккардНастоящее фото товара Скатерть Vigo жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
5

Скатерть Vigo жаккард

Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Барный стул Даллас, крутящийсяНастоящее фото товара Барный стул Даллас, крутящийся, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Барный стул Даллас, крутящийся

Стул БиттаНастоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
от9 010
14

Стул Битта

Чехол 02, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 02, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
9

Чехол 02, фиолетовый

Комплект Такер, 4 черных стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
13

Комплект Такер, 4 черных стула

Настоящее фото товара Диван Milen, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
9

Диван Milen

Настоящее фото товара Кресло Lamo, произведённого компанией ChiedoCover
от39 690
13

Кресло Lamo

Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
8

Стол Алекс 6

Настоящее фото товара Стол Алекс 7, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена
12

Стол Алекс 7

Настоящее фото товара Стол Stefani письменный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена
10

Стол Stefani письменный

Стеллаж ШвертеНастоящее фото товара Стеллаж Шверте, произведённого компанией ChiedoCover
47 600
11

Стеллаж Шверте

Настоящее фото товара Стул СТ-29, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
9

Стул СТ-29

Настоящее фото товара Стул СТ-07, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
8

Стул СТ-07

Настоящее фото товара Диван большой Джайпур, произведённого компанией ChiedoCover
от126 465
Оптовая цена
13

Диван большой Джайпур

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальнаяНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная, произведённого компанией ChiedoCover
от350
25Хит

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная

Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Стул Гаага велюр OSCAR 028Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 028, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
10

Стул Гаага велюр OSCAR 028

Стул Гаага велюр OSCAR 021Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 021, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
14

Стул Гаага велюр OSCAR 021

Стол обеденный Верона белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Верона белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
10

Стол обеденный Верона белый

В наличии 1 шт.
Стол обеденный Мулен белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Мулен белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Мулен белый

В наличии 17 шт.
Кресло Eames DSW пэчворкНастоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло Eames DSW пэчворк

В наличии 100 шт.
Стул пластиковый Toby розовыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Toby розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49017
4 190 ₽Оптовая цена
6

Стул пластиковый Toby розовый

Стул пластиковый Toby аквамаринНастоящее фото товара Стул пластиковый Toby аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49017
4 190 ₽Оптовая цена
13

Стул пластиковый Toby аквамарин

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Стол Восток-1РНастоящее фото товара Стол Восток-1Р, произведённого компанией ChiedoCover
20 490
Оптовая цена
6

Стол Восток-1Р

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
17

Стул-кресло Самба М, черный

Стул пластиковый Bloom, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Bloom, бежевый

В наличии 3 шт.
Стул пластиковый Bloom, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Bloom, черный

Стул В-630 Настоящее фото товара Стул В-630 , произведённого компанией ChiedoCover
от4 550
Оптовая цена
14

Стул В-630

Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлическиеНастоящее фото товара Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
11

Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические