Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Брик М 140, Оникс/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Брик М 140, Оникс/ черный
41 оценка
19 69036
30 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Брик М 140, Оникс/ черный - фото 1Стол Брик М 140, Оникс/ черный - фото 2Стол Брик М 140, Оникс/ черный - фото 3Стол Брик М 140, Оникс/ черный - фото 4Стол Брик М 140, Оникс/ черный - фото 5Стол Брик М 140, Оникс/ черный - фото 6Стол Брик М 140, Оникс/ черный - фото 7Стол Брик М 140, Оникс/ черный - фото 8Стол Брик М 140, Оникс/ черный - фото 9
Распродажа

Стол Брик М 140, Оникс/ черный

Артикул: CH-019-957
41 оценка
Основные характеристики
  • Длина1400/1800 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Барон
Фотография товара Стол Барон от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Аврора, 160*90, керамика светлая
Фотография товара Стол Аврора, 160*90, керамика светлая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол BRICK M 140 ламинированный в цвете Оникс на черном каркасе

Описание модели:

    Раскладной обеденный стол в стиле лофт.

    Столешница - ламинированный ДСП в цвете Оникс, толщина 36 мм.

    Вставка «бабочка» 40 см в цвет столешницы, позволяет увеличить длину до 180 см.

    Основание- металл черного цвета, профиль 60х30 мм.

  • Упакован в 2 коробки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400/1800 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Вес упаковки41 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от58 59055
127 790 ₽Оптовая цена

Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас

36
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый

41
Фотография товара Стол раскладной Теодоро, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Теодоро, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Стол раскладной Теодоро, орех

49
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Патриция, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
22 19019
27 090 ₽Оптовая цена

Стол Патриция, прозрачный, закаленное стекло

71
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
66 290
Оптовая цена

Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба

152
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Кловис вставка стекло черный мрамор / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кловис вставка стекло черный мрамор / черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 690
Оптовая цена

Стол Кловис вставка стекло черный мрамор / черный

40
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол деревянный Деон белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Деон белый, произведённого компанией ChiedoCover
34 290
Оптовая цена

Стол деревянный Деон белый

40
  • белый
  • темно-коричневый
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели из иск. ротанга Куско, светло-коричневый (4+1), произведённого компанией ChiedoCover
от52 090
Оптовая цена

Комплект мебели из иск. ротанга Куско, светло-коричневый (4+1)

34
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стол Monzana от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Monzana, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090

Стол Monzana

10
Фотография товара Стол Акрюм, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Акрюм, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от81 790
Оптовая цена

Стол Акрюм, массив дуба

5

Другие товары из раздела обеденные столы

Распродажа
Фотография товара Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый, произведённого компанией ChiedoCover
18 49039
29 990 ₽Оптовая цена

Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый

26
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стол барный Лондэйл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Лондэйл, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290

Стол барный Лондэйл

14
Фотография товара Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590

Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый

10
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 90, Венге/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 90, Венге/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от25 19029
35 090 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 90, Венге/Слоновая кость

8
  • коричневый, белый, серый
  • бежевый, белый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 100, Слоновая кость/Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 100, Слоновая кость/Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от25 09013
28 690 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 100, Слоновая кость/Натуральное дерево

13
  • бежевый, коричневый, белый
  • коричневый, черный
  • черный
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди К 90, Слоновая кость/Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Слоновая кость/Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от25 1907
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Слоновая кость/Натуральное дерево

7
  • бежевый, коричневый, белый
  • коричневый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Канто Люкс СТ, дуб золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Канто Люкс СТ, дуб золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стол Канто Люкс СТ, дуб золотой

14
Фотография товара Стол Грей, черный/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Грей, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от39 590
Оптовая цена

Стол Грей, черный/керамика белая

6
  • белый, черный
  • черный, мрамор
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Нордик, белый, керамика, 130*80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Нордик, белый, керамика, 130*80, произведённого компанией ChiedoCover
26 39035
39 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Нордик, белый, керамика, 130*80

26
  • белый
  • черный
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стол Делио, керамика, черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Делио, керамика, черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
78 790

Стол Делио, керамика, черный глянец

10
  • черный
  • белый, черный

Товар в корзине

Стол Брик М 140, Оникс/ черный
Стол Брик М 140, Оникс/ черный
от 19 690
30 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности