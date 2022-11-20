Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 41 кг
Объем: 0.177
Стол Лидер 3
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Чехол 15
Скатерть Мати
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Салфетки Габардин
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
Стул уличный из реек сосны, темный
Стол складной Монифит
Стол Миллер 140
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Салфетки Лён
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Подстолье барное хромированное 1004
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул алюминиевый 1201
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Стул Такер, серый деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Либерти черный
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул Лофт-11 НМ барный
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный
Стул Квета
Кресло Балун PLZ-2
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная СМ-3 на балке
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
Подстолье прозрачное Ice
Стол Лофт 13
Стул Chic крем-брюле
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул Rino
Стул складной Takoma
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой
Диван лофт New 9
Стеллаж 16
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Стул обеденный Шанель черный
Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд
Стул Grace, зеленый, ножки дуб, BL78
Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса
Салфетки Panama Dolce
Салфетки Сатен
Диван офисный Мишель
Комплект мебели Кьявари
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стол обеденный Гарлем белый
Стеллаж 45
Стеллаж 51
Стеллаж 55
Стеллаж 57
Стеллаж 72
Стол обеденный Китами
Стол обеденный Крозет
Стол обеденный Кослан мини
Стол обеденный Ланетт
Столик Леборк
Стол-трансформер Лерида белый
Скатерть Ла-Риойа рогожка
Салфетки Ричард красный, гладь
Стул Кроссбэк белый/ красный
Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам
Кресло Шангрила
Стол Гранд 4
Чехол 02 бархат
Стул Берн
Стол на двойной опоре Веретено
Стол Освальд, 120х80
Стол Loft Kedr Premium
Стол-чемодан складной, коричневый
Скатерть Кофейный набор, габардин
Скатерть Bornesko габардин
Скатерть Rose габардин
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Кресло Онтарио
Стол Регган
Обеденная группа Лофт 1
Стол раскладной Eva коричневый
Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра
Стул барный Премьер молочный
Стул барный Тиесто бежевый
Стул барный Тиесто белый
Скатерть ART
Скатерть Vigo жаккард
Стул Форли красный
Барный стул Даллас, крутящийся
Стул Битта
Чехол 02, фиолетовый
Комплект Такер, 4 черных стула
Диван Milen
Кресло Lamo
Стол Алекс 6
Стол Алекс 7
Стол Stefani письменный
Стеллаж Шверте
Стул СТ-29
Стул СТ-07
Диван большой Джайпур
Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная
Стул складной Мармарис, фиолетовый
Стул Гаага велюр OSCAR 028
Стул Гаага велюр OSCAR 021
Стол обеденный Верона белый
Стол обеденный Мулен белый
Кресло Eames DSW пэчворк
Стул пластиковый Toby розовый
Стул пластиковый Toby аквамарин
Стол Reina
Стол Восток-1Р
Стул-кресло Самба М, черный
Стул пластиковый Bloom, бежевый
Стул пластиковый Bloom, черный
Стул В-630
Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические