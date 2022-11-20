Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1100 мм
- Глубина821 мм
- Высота775 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Стол обеденный Деминг
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас черный
Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ
Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ бежевая вставка
Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево
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Стол Весанто
Стол обеденный Apriori T, D100, черный
Стол Sirius 100, столешница smart nirvana ferro
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