Товар в корзине. Перейти
Стол Leruks, массив дуба - фото 1Стол Leruks, массив дуба - фото 2Стол Leruks, массив дуба - фото 3Стол Leruks, массив дуба - фото 4Стол Leruks, массив дуба - фото 5Стол Leruks, массив дуба - фото 6

Стол Leruks, массив дуба

Артикул: CH-050-977
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Кессел, шенилл серый, каркас массив дуба
Диван Кессел, шенилл серый, каркас массив дуба
Следующий Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый
Диван Кессел, шенилл серый, каркас массив дуба

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина821 мм
  • Высота775 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стол обеденный ДемингНастоящее фото товара Стол обеденный Деминг, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
32

Стол обеденный Деминг

Стол с прямоугольной столешницей из МДФНастоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
47

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серыйНастоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
37

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый

Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
41

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый

Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена
47

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синийНастоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена
34

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий

Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена
49

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас черный

Настоящее фото товара Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
21 690
Оптовая цена
48

Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ

Настоящее фото товара Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ бежевая вставка, произведённого компанией ChiedoCover
21 690
Оптовая цена
36

Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ бежевая вставка

Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное деревоНастоящее фото товара Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
30

Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево

С этим товаром покупают

Стол обеденный Apriori T овальныйНастоящее фото товара Стол обеденный Apriori T овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от205 290
Оптовая цена
36

Стол обеденный Apriori T овальный

Настоящее фото товара Стол Весанто, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена
44

Стол Весанто

Стол обеденный Apriori T, D100, черныйНастоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, D100, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от62 390
Оптовая цена
32

Стол обеденный Apriori T, D100, черный

Настоящее фото товара Стол Sirius 100, столешница smart nirvana ferro, произведённого компанией ChiedoCover
39 900
Оптовая цена
41

Стол Sirius 100, столешница smart nirvana ferro

Столик кофейный Алеппо, черныйНастоящее фото товара Столик кофейный Алеппо, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
35

Столик кофейный Алеппо, черный

Обеденный стол ДжайпурНастоящее фото товара Обеденный стол Джайпур, произведённого компанией ChiedoCover
от62 990
Оптовая цена
34

Обеденный стол Джайпур

Распродажа
Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серыйНастоящее фото товара Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый, произведённого компанией ChiedoCover
23 9908
25 990 ₽Оптовая цена
37

Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый

В наличии 22 шт.

Другие товары из раздела по расположению

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
41

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
30

Кресло игровое VIKING-11, синее

Распродажа
Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
45

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

В наличии 59 шт.
Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
33

Стул Офисный с пюпитром

Распродажа
Стул Хит 25мм красный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм красный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
33

Стул Хит 25мм красный с пюпитром

Распродажа
Стул Сахара 25мм с откидным столикомНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89015
3 390 ₽
133

Стул Сахара 25мм с откидным столиком