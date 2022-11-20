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Стул Алексис искусственная замша серый

Артикул: CH-049-470
14 оценок
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Стул Алексис искусственная замша мокко

Характеристики товара

Описание

Стильный кухонный стул с оригинальной формой спинки, высокой поддержкой и подлокотниками. В качестве обивки используется искусственная замша – приятный на ощупь износостойкий, долговечный материал, обладает эффектом "антикоготь". Металлический каркас в черном цвете огибает спинку и выступает аккуратным акцентом модели. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 98*60*57
Вес брутто: 15,180
Объем: 0,34

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Глубина560 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес6.9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Вес упаковки15.18 кг

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