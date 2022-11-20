Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыЛДСП, пластик
- Страна изготовленияРоссия
Стол Медли, пластиковый круглый
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800x500
Стол Лидер 4, D700
Ковер прямоугольный зеленый ТРОПИКИ
Ковер прямоугольный серо-голубой OMBRE
Ковер прямоугольный синий LARE AQUA
Ковер прямоугольный черно-белый SCANDI
Ковер прямоугольный зеленый JUNGLE GREEN
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло