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Настоящее фото товара Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех
81 оценка
10 49034
15 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех - фото 1Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех - фото 2Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех - фото 3Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех - фото 4Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех - фото 5Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех - фото 6Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех - фото 7Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех - фото 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех производства ChiedoCover
+20Реальное изображение товара 7 Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех

Артикул: CH-024-487
81 оценка
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес11 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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