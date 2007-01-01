Характеристики товара
Описание
Стул SEATTLE-V СВЕТЛО-СЕРЫЙ
Сиденье обито велюром серии BARKHAT-MATTE с повышенной износостойкостью и антипальчиковым эффектом. Велюр прост в уходе, предназначен для ежедневного использования дома или в заведениях общественного типа (кафе, рестораны).
Ножки стула - металл черного цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина620 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес8 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет