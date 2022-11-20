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Стул пластиковый полубарный Cross Bar 65, оливковый - фото 1Стул пластиковый полубарный Cross Bar 65, оливковый - фото 2Стул пластиковый полубарный Cross Bar 65, оливковый - фото 3Стул пластиковый полубарный Cross Bar 65, оливковый - фото 4Стул пластиковый полубарный Cross Bar 65, оливковый - фото 5

Стул пластиковый полубарный Cross Bar 65, оливковый

Артикул: CH-052-741
8 оценок
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Стул Изо СТ

Характеристики товара

Описание

Стул имеет символичный своему названию дизайн спинки с крестовиной;
изготовлен из высококачественного полипропилена, армированного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса, не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.354 м3

Вес брутто: 22,4 кг

Размер упаковки: 460х670х1150 мм

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес4,6 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияТурция

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