Характеристики товара
Описание
Стул имеет символичный своему названию дизайн спинки с крестовиной;
изготовлен из высококачественного полипропилена, армированного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса, не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.354 м3
Вес брутто: 22,4 кг
Размер упаковки: 460х670х1150 мм
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина500 мм
- Высота960 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес4,6 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветзеленый
- Страна изготовленияТурция