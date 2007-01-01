Характеристики товара
Описание
Стул выполнен из массива дерева, который является долговечным натуральным материалом.
Покрытие - прозрачный акриловый лак.
Мягкое сиденье из износостойкой экокожи.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина480 мм
- Высота1010 мм
- Высота до сиденья780 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасадерево
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет