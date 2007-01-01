Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Барный стул Элбоу, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Элбоу
40 оценок
42 090
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Элбоу - фото 1Барный стул Элбоу - фото 2Барный стул Элбоу - фото 3Барный стул Элбоу - фото 4

Барный стул Элбоу

Артикул: CH-050-277
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья780 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа
Фотография товара Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа от компании ChiedoCover.
Следующий Барный стул RS067
Фотография товара Барный стул RS067 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул выполнен из массива дерева, который является долговечным натуральным материалом.

Покрытие - прозрачный акриловый лак.

Мягкое сиденье из износостойкой экокожи.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья780 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасадерево
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Табурет Лофт-11 М барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Табурет Лофт-11 М барный

56
  • черный, орех
  • коричневый, черный
Фотография товара Табурет Лофт-12 НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Табурет Лофт-12 НМ

43
Фотография товара Стул Венус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венус, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Стул Венус

125
Распродажа
Фотография товара Стул Мастерс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мастерс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39058
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Мастерс, черный

26
В наличии 372 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон NEW, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон NEW, капучино

435
Фотография товара Стул Винус NEW, пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Винус NEW, пластиковый, белый

30
  • черный
  • белый
  • золотой
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Стул Форест Гамп 20мм, чёрный, экокожа чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Форест Гамп 20мм, чёрный, экокожа чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29018
7 590 ₽Оптовая цена

Стул Форест Гамп 20мм, чёрный, экокожа чёрный

54
  • серебряный
  • черный
Распродажа
Фотография товара Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 19029
4 490 ₽Оптовая цена

Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс

47
В наличии 21 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул складной Компакт, береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Компакт, береза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79061
4 500 ₽

Стул складной Компакт, береза

7
  • черный
  • светлое дерево
В наличии 68 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Нео, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нео, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
1 89037
2 990 ₽Оптовая цена

Стул Нео, капучино

8
В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Бетти 1100+300 лофт, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Стол раздвижной Бетти 1100+300 лофт, черный муар

8
  • белый, серый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-серый
  • Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб самдал, черный муар
Фотография товара Стол Чайный настенный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Чайный настенный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стол Чайный настенный, черный

7
  • белый
  • черный, орех
Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
36 390

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, даркстоун, черный муар

5
Настоящее фото товара Стол раздвижной Бетти 1100+300 лавант, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стол раздвижной Бетти 1100+300 лавант, черный муар

15
  • белый, серый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-серый
  • Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб самдал, черный муар
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Рольф, даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стол нераздвижной Рольф, даркстоун, черный муар

8
  • белый, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-коричневый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Грант 900+300, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стол раздвижной Грант 900+300, фрост, черный муар

8
  • белый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, светло-коричневый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, даркстоун, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
36 390

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, даркстоун, белый муар

12
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, дуб самдал, черный муар

10
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, дуб самдал, черный муар

8
  • черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
  • серый, черный
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Моден 1400х800+300, фаерстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
36 290

Стол раздвижной Моден 1400х800+300, фаерстоун, черный муар

12

Другие товары из раздела стулья для фудкорта

Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19039
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Табурет Лофт-11 Н барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Табурет Лофт-11 Н барный

115
  • черный, орех
  • коричневый, черный
Фотография товара Табурет Лофт-12 НМ барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Табурет Лофт-12 НМ барный

62
Фотография товара Табурет Лофт-11 М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Табурет Лофт-11 М

36
Фотография товара Стул Аста с перемычкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аста с перемычкой, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стул Аста с перемычкой

42
Распродажа
Фотография товара Стул Lady пластик коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lady пластик коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49046
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Lady пластик коричневый

26
В наличии 277 шт.
Фотография товара Стул Барзас, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Барзас, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Барзас, бежевый

47
  • бежевый
  • зеленый, черный
Настоящее фото товара Стул Surpik бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена

Стул Surpik бежевый

125
Фотография товара Стул Сент-Джонс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сент-Джонс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Сент-Джонс, черный

35
  • белый
  • серый
  • черный
  • бежевый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Лофт-17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-17, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Лофт-17

46

Товар в корзине

Барный стул Элбоу
Барный стул Элбоу
от 42 090
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Бетти 1100+300 лофт, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Стол раздвижной Бетти 1100+300 лофт, черный муар

8
  • белый, серый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-серый
  • Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб самдал, черный муар
Фотография товара Стол Чайный настенный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Чайный настенный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стол Чайный настенный, черный

7
  • белый
  • черный, орех
Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
36 390

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, даркстоун, черный муар

5
Настоящее фото товара Стол раздвижной Бетти 1100+300 лавант, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стол раздвижной Бетти 1100+300 лавант, черный муар

15
  • белый, серый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-серый
  • Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб самдал, черный муар

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности