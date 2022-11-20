Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина480 мм
- Высота1010 мм
- Высота до сиденья780 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяэкокожа
Стул Ницца барный
Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL
Стул барный Tolix Style, цвет по RAL
Барное кресло Tolix Style, цвет по RAL
Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни
Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул Кантри, без подушки
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, бежевый
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул Кроссбэк, черно-красная патина