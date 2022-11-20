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          Фотография Стул Сицилия с подушкой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул Сицилия с подушкой

          4.9
          Оптовая цена
          от 23 290 ₽
          При покупке от 10 шт
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          Стул Сицилия с подушкой
          Стул Сицилия с подушкой
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          Характеристики товара

          Описание

          Высококачественный и неприхотливый искусственный ротанг соломенного оттенка

          Круглое плетение

          Прочный алюминиевый каркас, выдерживающий до 200 кг

          Удобные подлокотники

          Подушки выполнены из водостойкой полиэфирной ткани для защиты мебели от дождя и солнца

          Съемные чехлы серого цвета

          Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами

          В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

          Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

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          Основные характеристики

          • Ширина590
          • Глубина640
          • Материал каркасаалюминий
          • Материал сиденьяротанг
          • Высота820

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