Стул Авантон

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Авантон

5
11 190 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Аваллон
Стул Аваллон
Следующий Стул Авез
Стул Авез

Характеристики товара

Описание

Цвета: белый

Габариты упаковки: 0,49*0,32*0,65

Объем упаковки, м3: 0,164

Масса упаковки: 15.4

Количество в упаковке: 1

Каркас из чёрного износостойкого пластика (полипропилен), спинка с прочной сетчатой тканью, с подпоркой под поясницу; Сиденье: поролон 6 см + прочная ткань; Подлокотники и крестовина - пластик, колёсики полиуритановые, механизм "Butterfly locking"

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул Хит 25мм - золото, зеленая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
1 79010
1 980 ₽Оптовая цена
10

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

Стул Хит 25мм - золото, коричневая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
1 79010
1 980 ₽Оптовая цена
6

Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона

Стул Хит 25мм, каретная стяжкаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
2 5903
2 670 ₽Оптовая цена
13

Стул Хит 25мм, каретная стяжка

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 2705
9 712 ₽Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
1 65011
1 850 ₽Оптовая цена
8

Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой

Стул Наполеон New, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99024
5 190 ₽Оптовая цена
8

Стул Наполеон New, пластиковый

Стул Victory, серыйНастоящее фото товара Стул Victory, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
6

Стул Victory, серый

Другие товары из раздела

Стул АвенельНастоящее фото товара Стул Авенель, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
8

Стул Авенель

В наличии 8 шт.
Стул АвермНастоящее фото товара Стул Аверм, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена
15

Стул Аверм

В наличии 6 шт.
Стул АвонНастоящее фото товара Стул Авон, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
7

Стул Авон

В наличии 2 шт.
Кресло Ева HRНастоящее фото товара Кресло Ева HR, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
12

Кресло Ева HR

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6907
2 890 ₽Оптовая цена
31Хит

Стол Лидер 1