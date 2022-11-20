Товар в корзине. Перейти
Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые - фото 1Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые - фото 2Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые - фото 3Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые - фото 4Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые - фото 5

Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые

36 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые
Следующий Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7,6 кг
  • Цветсерый

Отзывы о товаре

Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые — выполненные заказы

Фотография товара Стул Тюльпан без отстрочки, обивка велюр, цвет серый, ножки металлические от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан без отстрочки, обивка велюр, цвет серый, ножки металлическиеФотография товара Стул Тюльпан, без отстрочки, велюр серый, ножки металлические чёрные от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, без отстрочки, велюр серый, ножки металлические чёрныеФотография товара Стул Тюльпан, рогожка Romeo 13, ножки бук от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, рогожка Romeo 13, ножки бук Фотография товара Стул Тюльпан, рогожка серо-голубая, ножки венге от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, рогожка серо-голубая, ножки венгеФотография товара Cтул Тюльпан, рогожка тёмно-фиолетовая, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Cтул Тюльпан, рогожка тёмно-фиолетовая, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Тюльпан, велюр Teddy, ножки старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, велюр Teddy, ножки старинный орехФотография товара Стул Тюльпан, велюр Velutto 09, ножки светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, велюр Velutto 09, ножки светлый орехФотография товара Стул Тюльпан, велюр серый, оттенок маренго, ножки белая эмаль от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, велюр серый, оттенок маренго, ножки белая эмаль
Все заказы

Похожие товары

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, AfitapНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59032
3 790 ₽
40

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, AfitapНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
11

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽
39

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89015
3 390 ₽
35

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
21

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
30

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
16

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Стул алюминиевый Бистро - бежевыйНастоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
2

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Стул алюминиевый 1201

Стул ДжунаНастоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
4

Стул Джуна

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 150 ₽
26

Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой

Настоящее фото товара Кресло Изо на газлифте, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
9

Кресло Изо на газлифте, пластик

Стул Винус NEW, пластиковый, черный Настоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
6

Стул Винус NEW, пластиковый, черный

Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожаНастоящее фото товара Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99024
32 490 ₽
17

Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа

Барный стул СИЕНА, хром сталь, рогожка фиолетовыйНастоящее фото товара Барный стул СИЕНА, хром сталь, рогожка фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
5

Барный стул СИЕНА, хром сталь, рогожка фиолетовый

Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа белыйНастоящее фото товара Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
15

Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа белый

В наличии 5 шт.
Барный стул АМАЛЬФИ, хром сталь, пластик, кожзам белыйНастоящее фото товара Барный стул АМАЛЬФИ, хром сталь, пластик, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
9

Барный стул АМАЛЬФИ, хром сталь, пластик, кожзам белый

Другие товары из разделапо моделям
Кресло офисное LIBRA экокожа белыйНастоящее фото товара Кресло офисное LIBRA экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло офисное LIBRA экокожа белый

В наличии 100 шт.
Пластиковый барный стул ЭвансНастоящее фото товара Пластиковый барный стул Эванс, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
9

Пластиковый барный стул Эванс

Стул Chic кварцевыйНастоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
5

Стул Chic кварцевый

В наличии 260 шт.
Стул Chic крем-брюлеНастоящее фото товара Стул Chic крем-брюле, произведённого компанией ChiedoCover
9 300
Оптовая цена
13

Стул Chic крем-брюле

В наличии 155 шт.
Стул Chic шоколадныйНастоящее фото товара Стул Chic шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
7

Стул Chic шоколадный

В наличии 2 шт.