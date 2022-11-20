Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Глубина620 мм
- Вес7,6 кг
- Цветсерый
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул Джуна
Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
Кресло Изо на газлифте, пластик
Стул Винус NEW, пластиковый, черный
Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа
Барный стул СИЕНА, хром сталь, рогожка фиолетовый
Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа белый
Барный стул АМАЛЬФИ, хром сталь, пластик, кожзам белый