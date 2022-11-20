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          Фотография Стул Цесена с подушкой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул Цесена с подушкой

          4.9
          Оптовая цена
          от 32 190 ₽
          При покупке от 10 шт
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          Стул Цесена с подушкой
          Стул Цесена с подушкой
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          Характеристики товара

          Описание

          Стул Цесена из искусственного ротанга оригинального плетения с эргономичными подлокотниками. Стул комплектуется подушкой со съемным чехлом для максимального комфорта. Каркас изделия выполнен из прочного алюминия, что гарантирует продолжительный срок службы. Стул отличается повышенным удобством за счет изогнутой спинки. Стул Цесена - оригинальное сочетание природных мотивов, современного стиля и практичности. В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок.

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          Основные характеристики

          • Ширина780
          • Глубина630
          • Материал каркасаалюминий
          • Материал сиденьяротанг
          • Высота920

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