Товар в корзине. Перейти
Чехол на стул со спинкой CHILLY, розовый - фото 1Чехол на стул со спинкой CHILLY, розовый - фото 2Чехол на стул со спинкой CHILLY, розовый - фото 3Чехол на стул со спинкой CHILLY, розовый - фото 4Чехол на стул со спинкой CHILLY, розовый - фото 5Чехол на стул со спинкой CHILLY, розовый - фото 6

Чехол на стул со спинкой CHILLY, розовый

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чехол на стул со спинкой CHILLY, коричневый
Чехол на стул со спинкой CHILLY, коричневый
Следующий Чехол на стул со спинкой CHILLY, серый
Чехол на стул со спинкой CHILLY, коричневый

Характеристики товара

Описание

Мягкий и приятный на ощупь чехол на стул CHILLY (Чили) из велюра обновит ваш стул. Идеальная посадка чехла на стул со спинкой исключает провисание и складки. Недорогое решение для быстрой смены интерьера от бренда CHIEDOCOVER. Чехол на стул кухонный идеально впишется в интерьер вашего дома (дачи) и сохранит первоначальный вид стульев в отличном состоянии. Чехол на стул офисный декорирован прострочкой квадрат. Велюр - плотная и мягкая, нетянущаяся ткань. Ткань устойчива к истиранию со сроком эксплуатации до 40000 циклов. В сиденье и спинку чехла вшит поролон (10мм). Чехол полностью закрывает спинку и сиденье стула. Чехол на стул фиксируется с помощью резинки, вшитой в нижнюю часть сиденья.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота410 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес0,4 кг
  • Материалвелюр
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки40 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.77 м3
  • Вес упаковки0.40 кг
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ
С этим товаром покупают
Стул VOLAND бежевыйНастоящее фото товара Стул VOLAND бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена
13

Стул VOLAND бежевый

Стул Диаманте-лофт, Pluton 101Настоящее фото товара Стул Диаманте-лофт, Pluton 101, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена
8

Стул Диаманте-лофт, Pluton 101

Стол круглый Спутник 900Настоящее фото товара Стол круглый Спутник 900, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
6

Стол круглый Спутник 900

Настоящее фото товара Кресло Opera M, сетка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена
12

Кресло Opera M, сетка серая

В наличии 10 шт.
Барный табурет Реальмон-25Настоящее фото товара Барный табурет Реальмон-25, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена
5

Барный табурет Реальмон-25

Стул Amaretto, античный графит/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Amaretto, античный графит/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 800
Оптовая цена
8

Стул Amaretto, античный графит/ черный каркас

В наличии 44 шт.
Стол геймерский Flyer, черный, мдф с карбоновым покрытиемНастоящее фото товара Стол геймерский Flyer, черный, мдф с карбоновым покрытием, произведённого компанией ChiedoCover
13 59021
16 990 ₽Оптовая цена

Стол геймерский Flyer, черный, мдф с карбоновым покрытием

В наличии 38 шт.
Другие товары из разделачехлы для стульев
Чехол 74 PremiumНастоящее фото товара Чехол 74 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от2 350
15

Чехол 74 Premium

Чехол 70 PremiumНастоящее фото товара Чехол 70 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
15

Чехол 70 Premium

Чехол 41, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 41, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
14

Чехол 41, журавинка

Чехол 29, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 29, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
6

Чехол 29, журавинка

Настоящее фото товара Декор на стул Кьявари 01, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽
13

Декор на стул Кьявари 01

Декор на стул Кьявари 02Настоящее фото товара Декор на стул Кьявари 02, произведённого компанией ChiedoCover
от340
7

Декор на стул Кьявари 02

Чехол 08 белыйНастоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от35047
650 ₽
107Хит

Чехол 08 белый

В наличии 869 шт.