Стул барный Бервин, белое основание

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул барный Бервин, белое основание

4.1
5 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул барный Wilson, лайм
Стул барный Wilson, лайм
Следующий Стул барный Бервин, черное основание
Стул барный Бервин, черное основание

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый, белый
  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьядерево
  • Высота740 мм

С этим товаром покупают

Чехол 04Настоящее фото товара Чехол 04, произведённого компанией ChiedoCover
560
Оптовая цена
15

Чехол 04

Чехол 01 на стул Кьявари, зеленыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
440
Оптовая цена
11

Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый

Настоящее фото товара Чехол 63 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
13

Чехол 63 из плотного спандекса

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
6 29024
8 190 ₽Оптовая цена
9

Комплект мебели Банкетный

Чехол 48, красныйНастоящее фото товара Чехол 48, красный, произведённого компанией ChiedoCover
380
Оптовая цена
9

Чехол 48, красный

Чехол 46 с прямой спинкой, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
395
Оптовая цена
13

Чехол 46 с прямой спинкой, бежевый

Чехол 48, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 48, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
450
Оптовая цена
14

Чехол 48, бежевый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Барный стул Невада винтажный моккоНастоящее фото товара Барный стул Невада винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от6 450
Оптовая цена
5

Барный стул Невада винтажный мокко

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Стул Цезарь-бНастоящее фото товара Стул Цезарь-б, произведённого компанией ChiedoCover
16 450
Оптовая цена
10

Стул Цезарь-б