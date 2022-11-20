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Стул барный Бри черный

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Барный стул Слинг, лаванда
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Барный стул Слинг, лаванда

Характеристики товара

Описание

Стильная и минималистичная модель барного стула-табурета прекрасно дополнит интерьер домашней кухни, бара или салона красоты.
Долговечная обивка из экокожи не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений. Прочнейший каркас этого изделия изготовлен из металла в черном цвете. Устойчивая база обеспечивает безопасное использование.
Механизм регулировки высоты газ-лифт выдерживает нагрузку до 100 кг.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 46*23*40
Объем: 0,042
Вес: 6,3

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Основные характеристики

  • Высота600/820 мм
  • Высота до сиденья600/820 мм
  • Ширина385 мм
  • Глубина385 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки230 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки6.30 кг

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