Характеристики товара
Описание
Стильная и минималистичная модель барного стула-табурета прекрасно дополнит интерьер домашней кухни, бара или салона красоты.
Долговечная обивка из экокожи не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений. Прочнейший каркас этого изделия изготовлен из металла в черном цвете. Устойчивая база обеспечивает безопасное использование.
Механизм регулировки высоты газ-лифт выдерживает нагрузку до 100 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 46*23*40
Объем: 0,042
Вес: 6,3
Основные характеристики
- Высота600/820 мм
- Высота до сиденья600/820 мм
- Ширина385 мм
- Глубина385 мм
- Вес5.3 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки230 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки6.30 кг