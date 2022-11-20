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Стул прозрачный детский Baby Elizabeth

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Стул прозрачный детский Baby Elizabeth голубой

Характеристики товара

Описание

Детский пластиковый стул Baby Elizabeth изготовлен из прозрачного поликарбоната.

Детские стулья серии Baby Elizabeth полностью прозрачные станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов, детской комнаты или домашнего интерьера. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые стулья для детей Baby Elizabeth можно использовать в том числе и на открытых площадках.

Особенности:

  • изготовлен из высококачественного поликарбоната;
  • не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
  • устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
  • штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
  • подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 320х460х760 мм.
Объем упаковки: 0.112 м³.

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Основные характеристики

  • Высота630 мм
  • Высота до сиденья320 мм
  • Ширина300 мм
  • Глубина340 мм
  • Вес1.4 кг
  • Материалпластик
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияТурция

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