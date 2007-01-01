Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный пластиковый Divo, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный пластиковый Divo, красный
103 оценки
13 790
Товар в корзине. Перейти
Стул барный пластиковый Divo, красный - фото 1Стул барный пластиковый Divo, красный - фото 2Стул барный пластиковый Divo, красный - фото 3Стул барный пластиковый Divo, красный - фото 4Стул барный пластиковый Divo, красный - фото 5

Стул барный пластиковый Divo, красный

Артикул: CH-026-855
103 оценки
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный пластиковый Divo, оранжевый
Фотография товара Стул барный пластиковый Divo, оранжевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный пластиковый Wave, хром, лен
Фотография товара Стул барный пластиковый Wave, хром, лен от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пластиковый барный стул Divo с корпусом из технополимера, армированного стекловолокном
Каркас выполнен из анодированного алюминия 25х25 мм
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки495 мм
  • Глубина упаковки1140 мм
  • Вес упаковки21.50 кг
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

50
Фотография товара Стул прозрачный Сиеста Контракт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Стул прозрачный Сиеста Контракт

35
  • прозрачный
  • оранжевый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул прозрачный X-Treme S зеленый

99
  • зеленый, прозрачный
  • прозрачный
Фотография товара Стул Валентино, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валентино, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Стул Валентино, бежевый

55
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул Muar, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Muar, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Muar, белый

119
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Pachentro, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Pachentro, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Pachentro, антрацит

7
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Eames, бук, коралл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, бук, коралл, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Стул пластиковый Eames, бук, коралл

8
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Рэйс (НА 4 НОЖКАХ - БЛЭК), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99024
14 290 ₽Оптовая цена

Стул Рэйс (НА 4 НОЖКАХ - БЛЭК), желтый

15
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49030
20 590 ₽Оптовая цена

Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), черный

6
Распродажа
Фотография товара Стул Теннот, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Теннот, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99049
7 690 ₽

Стул Теннот, пластик, белый

26
  • белый
  • черный
  • коричневый
В наличии 39 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая

44
Фотография товара Чехол на стул 57, габардин бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 57, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол на стул 57, габардин бежевый

30
Фотография товара Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый

5
  • белый
  • зеленый
  • серый, черный
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
  • серый
  • желтый
  • голубой
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя

48
Фотография товара Чехол на растущий стул, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на растущий стул, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
950

Чехол на растущий стул, велюр серый

41
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Столик пластиковый для лежака Rodi кофе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Столик пластиковый для лежака Rodi кофе

46
  • белый
  • Столик пластиковый для лежака Rodi антрацит
  • бежевый
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
  • серый
  • желтый
  • голубой
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная

35
Хит
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19015
1 390 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр коричневый

39
  • бежевый
  • коричневый
  • серый

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул пластиковый Эир, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Эир, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стул пластиковый Эир, бежевый

38
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ

89
Фотография товара Стул пластиковый барный Air Bar черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Air Bar черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Air Bar черный

30
  • белый
  • черный
  • серый
  • красный
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Air Bar красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Air Bar красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Air Bar красный

40
  • белый
  • черный
  • серый
  • красный
Настоящее фото товара Стул Алессандро, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Стул Алессандро, желтый

43
  • белый
  • Стул Алессандро, желтый
В наличии 58 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, терракота, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, терракота, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, терракота, тортора

30
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул Tulip, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tulip, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Стул Tulip, белый

133
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кроссбэк пластиковый коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79045
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Кроссбэк пластиковый коричневый

12
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул пластиковый полубарный Fethiye, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый полубарный Fethiye, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Стул пластиковый полубарный Fethiye, красный

5
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Риккон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Риккон, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул Риккон

15
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Стул барный пластиковый Divo, красный
Стул барный пластиковый Divo, красный
от 13 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая

44
Фотография товара Чехол на стул 57, габардин бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 57, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол на стул 57, габардин бежевый

30
Фотография товара Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый

5
  • белый
  • зеленый
  • серый, черный
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
  • серый
  • желтый
  • голубой

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Падение цен
Падение цен

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 28.02.2025 Металлические дизайнерские стулья
Металлические дизайнерские стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.04.2025 Металлические стулья Лион
Металлические стулья Лион

Перейдите, чтобы узнать подробности