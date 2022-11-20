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Стул Сайлас, белый - фото 1

Стул Сайлас, белый

Артикул: CH-051-083
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина590 мм
  • Ширина620 мм
  • Высота780 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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