Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина590 мм
- Ширина620 мм
- Высота780 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Стул Eames DSW оранжевый
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Раскладной стол-книжка «Фалена» 110х110х73 см