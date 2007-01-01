Характеристики товара
Описание
Стул пластиковый Кроссбэк черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина505 мм
- Высота905 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Вес3.95 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Обивкаотсутствует
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки990 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки6.3 кг
- Объём упаковки0.37 м3
- Габариты упаковки для логистики1430
- Изделия стопируютсяДа