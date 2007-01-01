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Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кроссбэк пластиковый черный
26 оценок
3 89057
8 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Кроссбэк пластиковый черный - фото 1Стул Кроссбэк пластиковый черный - фото 2Стул Кроссбэк пластиковый черный - фото 3Стул Кроссбэк пластиковый черный - фото 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Кроссбэк пластиковый черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Кроссбэк пластиковый черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Кроссбэк пластиковый черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Кроссбэк пластиковый черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Кроссбэк пластиковый черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Кроссбэк пластиковый черный производства ChiedoCover
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Распродажа

Стул Кроссбэк пластиковый черный

Артикул: CH-005-533
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота905 мм
  • Высота до сиденья445 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Кроссбэк черный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота905 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Вес3.95 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Обивкаотсутствует

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки990 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки6.3 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Габариты упаковки для логистики1430
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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