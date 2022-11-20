Характеристики товара
Описание
Диаметр трубы каркаса: 22 мм
Выбор расцветки практически на любой вкус
Диаметр трубы каркаса: 22 мм
Выбор расцветки практически на любой вкус
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Складной стол Виктория 180
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный желтый
Диван Chesterfield Lux двухместный синий
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02
Ножка деревянная 102
Ножка деревянная мебельная 076
Кресло Майами Адирондак