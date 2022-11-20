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Табурет Усиленный - фото 1

Табурет Усиленный

7 оценок
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Предыдущий товар в категории Victoria Ghost new
Victoria Ghost new
Следующий Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс
Victoria Ghost new

Характеристики товара

Описание

Диаметр трубы каркаса: 22 мм

Выбор расцветки практически на любой вкус

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Популярные варианты обивки

Табурет Усиленный - обивка в цвете КраснаяКрасная
Табурет Усиленный - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Табурет Усиленный - обивка в цвете БежевыйБежевый
Табурет Усиленный - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Табурет Усиленный - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Табурет Усиленный - обивка в цвете WhiteWhite
Табурет Усиленный - обивка в цвете 1818
Табурет Усиленный - обивка в цвете blackblack
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